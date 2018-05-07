У Балаклії патрулі обстежують територію

У місті Балаклія, де була пожежа на військовій базі, контрольована ситуація, а піші патрулі обстежують територію.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 годину 7 травня ситуація контрольована. Пішими патрулями проводиться обстеження території. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 43 чоловік та 10 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 6 чоловік особового складу, 2 одиниць техніки. Ситуація перебуває на контролі ДСНС", - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, загоряння у Балаклії на території технічного майданчика, де продовжують очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після подій 2017 року, сталося вдень 3 травня. Неприбрані снаряди вибухали, через що частина мешканців евакуювалася.

Жертв і постраждалих в результаті події немає.

За фактом пожежі у Балаклії прокуратура почала кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 КК (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану - ред.).

У ЗСУ заявили, що серед версій виникнення пожежі на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії розглядають загорання сухої трави та іскру з вихлопної труби пожежного танка.

За даними ЗСУ, після пожежі 2017 року залишається нерозмінованою менше 30% технічної території, що займає 228 гектарів.

Читайте також: "На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади" та "Місто гріхів. Як "пиляють" бюджет у підірваній Балаклії"