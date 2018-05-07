Опитування: 82% росіян схвалюють діяльність Путіна

Діяльність президента Росії Володимира Путіна схвалюють 82% росіян.

Про це засвідчують дані російського опитування Всеросійським центром вивчення громадської думки.

"Роботу президента схвалюють 82% росіян - за даними опитувань 2-3 травня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

В організації додали, що при опитуванні позитивні відповіді найчастіше давали жінки, представники старшого покоління, жителі сільської місцевості і люди з хорошим матеріальним становищем.

Російські соціологи стверджують, що висока оцінка діяльності Путіна зберігається в країні з 2014 року.

Частка російського несхвалення, як і в останні роки, коливається в межах 11-13% (травневі дані 2016-2018 років).

Путін у понеділок, 7 травня, вступить на посаду президента Росії. Інавгурація відбудеться у Великому Кремлівському палаці.

Він в четвертий раз пройде церемонію інавгурації і стане главою Росії на найближчі шість років.

18 березня, у день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Україна, Франція, Німеччина, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Канада та інші країни незаконні вибори РФ на анексованому півострові не визнають.

Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Нагадаємо, 5 травня в Росії проходили акції "Він нам не цар", приурочені інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня. За даними поліції, у Москві участь в акції взяли близько 1,5 тис. осіб.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками Навального, не були узгоджені з владою.

Станом на 21:00 5 травня у 26 містах Росії правоохоронці затримали 1 599 ймовірних учасників акцій "Він нам не цар" і випадкових перехожих. Серед затриманих також були неповнолітні.

За даними "ОВД-Инфо", у Москві було затримано 702 особи, у Санкт-Петербурзі 232, в Челябінську 164, в Якутську 75, в Тольятті 63, в Красноярську 61, у Воронежі 48, в Краснодарі 48, в Астрахані 44, в Калузі 28, в Новокузнецьку 27, в Бєлгороді 20, у Самарі 19, у Володимирі 18, в Твері 11, у Барнаулі - 10.

7 травня, затриманих під час акції "Він нам не цар" в Москві, почали доставляти в суди.