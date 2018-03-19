У Криму на "путінські" вибори прийшло менше людей, ніж на псевдореферендум

Анексовані Крим і Севастополь увійшли в число регіонів і міст з найвищою явкою і найвищим відсотком голосів за Володимира Путіна на виборах президента Росії.

Про це повідомляє "Медуза" за результатами обробки 99% протоколів.

При цьому результат Путіна в Криму, який планували наблизити до рівня "референдуму" про здачу Криму Росії, виявився скромнішим за "волевиявлення" в 2014 році.

Відзначається, що Путін на виборах отримав рекордну кількість голосів, які коли-небудь були віддані за кандидата в президенти Росії, – 56 мільйонів 202 тисячі 497 голосів.

При цьому явка не дотягнула до рекордної і склала майже 67,5% (явка на виборах в 2008 році, коли переміг Дмитро Медведєв, була 69,8%).

Найвищу явку і кількість голосів, як зазвичай, зафіксували в республіках Північного Кавказу.

У Кабардино-Балкарії при явці в майже 92% за Путіна проголосували 93%, в Чечні явка і голоси за Путіна становили близько 91,5%, в Дагестані при явці 87,5% за Путіна проголосували 90,7%.

На незаконних виборах в Криму чинний президент Росії нібито отримав 92,2% голосів (на псевдореферендумі за приєднання до Росії нібито виступили 96,8%), а в Севастополі – 90,2% (на "референдумі" – 95,6%). Явка на півострові не перевищила 80%, що на 10% нижче "показників" 2014 року.

Відзначається, що на виборах зафіксовано багато порушень: вкидання пачок бюлетенів в урни, "зачистка" списків виборців (що могли використовувати для штучного підвищення явки), голосування за місцем перебування (дало можливість голосувати кілька разів) і ін.

Як повідомляє "РБК" з посиланням на дані ЦВК, в цілому по Росії Путін отримав 76,66% голосів проти 63,6% в 2012 році.

Різке зростання популярності Путіна зафіксоване навіть на закордонних дільницях – 84,4% проти 73,24% в 2012 році.

Як відомо, це буде четвертий термін для Путіна на посту президента Росії, без урахування часу, коли пост президента займав його наступник Дмитро Медведєв. У той час Путін керував державою на посаді прем'єра.

Україна не визнає вибори в Держдуму Росії, які пройшли в 2016 році в Криму, і буде ставити питання незаконності російських виборів в регіоні на міжнародному рівні - зокрема, в ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

Німеччина і Франція вже засудили путінські "вибори" в Криму.