Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одній з учасниць нападу на ветерана АТО Вербича повідомили про підозру

Понеділок, 7 травня 2018, 12:22
Одній з учасниць нападу на ветерана АТО Вербича повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру 25-річній дівчині, яку звинувачують у нападі на АТОвця-захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"У понеділок, 07 травня 2018, Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 25-річній жінці, яка у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО у Києві на Подолі 2 травня 2018 року. Співробітники служби безпеки затримали її у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

"На даний час готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу", - додають у столичній прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Тривають слідчі дії і встановлюються інші учасники злочинної групи.

Як повідомлялось, у Харкові затримали підозрюваних у нападі на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул.Костянтинівській у Києві. Нападники завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком. 

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

СБУ встановила, що організатором нападу на Дмитра Вербича є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик розповіла, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу. Її привезли до Києва для обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: прокуратураКиївДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
прокуратура
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: