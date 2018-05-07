Одній з учасниць нападу на ветерана АТО Вербича повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру 25-річній дівчині, яку звинувачують у нападі на АТОвця-захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"У понеділок, 07 травня 2018, Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 25-річній жінці, яка у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО у Києві на Подолі 2 травня 2018 року. Співробітники служби безпеки затримали її у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

"На даний час готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу", - додають у столичній прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Тривають слідчі дії і встановлюються інші учасники злочинної групи.

Як повідомлялось, у Харкові затримали підозрюваних у нападі на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул.Костянтинівській у Києві. Нападники завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком.

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

СБУ встановила, що організатором нападу на Дмитра Вербича є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик розповіла, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу. Її привезли до Києва для обрання запобіжного заходу.