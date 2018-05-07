Бразильського бойовика ОРДО Лусваргі відправили під арешт

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області постановив у понеділок арештувати на 60 діб бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на боці бойовиків ОРДО.

Про це повідомляє у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"За клопотанням прокуратури міста Києва громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого підозрюють в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих формувань, взято під варту на 60 діб без права на заставу", - пише вона.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня.

Суддя на засіданні пояснив, що арешт необхідний, оскільки існують ризики ухилення підозрюваного від правосуддя, а також треба зважати на тяжкість інкримінованих йому злочинів. Дана ухвала оскарженню не підлягає, додав суддя.

Розгляд справи Лусваргі суд призначив на 15 травня у відкритому режимі.

Як повідомлялося, у жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд територіальну підсудність кримінального провадження визначив за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргхі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі. Представники націоналістичних організацій схопили Лусваргі у Києві.

Павлоградський міськрайсуд Дніпропетровської області переніс підготовче засідання у справі бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на боці бойовиків "ДНР", з 6 червня на 7 травня.