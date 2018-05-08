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Піші патрулі продовжують обстежувати арсенал у Балаклії

Вівторок, 8 травня 2018, 08:27

У Балаклії, де була пожежа на військовій базі, піші патрулі продовжують обстежувати територію військового арсеналу.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 годину 8 травня ситуація контрольована. Пішими патрулями проводиться обстеження території. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 35 чол. та 12 од. техніки, у тому числі від ДСНС 6 чол. особового складу, 2 од. техніки. Ситуація перебуває на контролі ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загоряння у Балаклії на території технічного майданчика, де продовжують очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після подій 2017 року, сталося вдень 3 травня. Неприбрані снаряди вибухали, через що частина мешканців евакуювалася.

Жертв і постраждалих в результаті події немає.

За фактом пожежі у Балаклії прокуратура почала кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 КК (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану - ред.).

У ЗСУ заявили, що серед версій виникнення пожежі на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії розглядають загорання сухої трави та іскру з вихлопної труби пожежного танка.

За даними ЗСУ, після пожежі 2017 року залишається нерозмінованою менше 30% технічної території, що займає 228 гектарів.

Читайте також: "На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади" та "Місто гріхів. Як "пиляють" бюджет у підірваній Балаклії"

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьпожежа
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