Учасниця нападу на бійця АТО залишиться під вартою

Суд арештував підозрювану в нападі на ветерана АТО Дмитра Іващенка (Вербича) 25-річну Катерину Лапінську на 30 днів.

Відповідний запобіжний захід обрав 8 травня Подільський райсуд Києва.

Лапінська залишатиметься під вартою до 5 червня.

Facebook Антон Комаров

Підозрюваних у нападі на ветерана АТО Дмитра Вербича затримали у Харкові

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул.Костянтинівській у Києві. Нападники завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком.

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до 7 років позбавлення волі.

СБУ встановила, що організатором нападу на АТОвця-захисника ДАПу є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.