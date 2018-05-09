Пожежу у Балаклії повністю ліквідовано

Пожежу на території військової частини у місті Балаклія Харківської області ліквідовано.

Про це 9 травня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій

"О 17:00 8 травня ліквідовано пожежу у м. Балаклія на технічній території військового арсеналу Міністерства оборони, де виникла пожежа з детонацією боєприпасів", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га на технічній території в/ч "65 Арсенал" Міноборони виникло 3 травня. Боєприпаси, які не було прибрано та знешкоджено після подій 2017 року, вибухали, через що частина мешканців евакуювалася.

Жертв і постраждалих в результаті події немає.

За фактом пожежі у Балаклії прокуратура почала кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 КК (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану - ред.).

У ЗСУ заявили, що серед версій виникнення пожежі на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії розглядають загорання сухої трави та іскру з вихлопної труби пожежного танка.

За даними ЗСУ, після пожежі 2017 року залишається нерозмінованою менше 30% технічної території, що займає 228 гектарів.

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