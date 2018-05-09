С14 облила керівника "Росспівробітництва" зеленкою й нечистотами

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Середа, 9 травня 2018, 11:04
Фото зі сторінки С14

Представники націоналістичної організації С14 облили зеленкою та нечистотами російського дипломата, керівника "Росспівробітництва" в Києві Костянтина Воробйова.

Про це повідомляється на сторінці С14 у Facebook.

"С14 та команда добра у складі Романа Сініцина, Родіона Шовкошитного та Олексія Цимбалюка привітали керівника Россотруднічества та заступника посла РФ Воробйова з девятомаєм", - йдеться в повідомленні.

Водночас Родіон Шовкошитний у Facebook написав, що Воробйов прямував на акцію "Безсмертний полк", яка проходить у Києві.

Як повідомлялося, в акції "Безсмертний полк" 9 травня бере участь близько 200 осіб.

Теми: націоналісти Росія
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