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Отруєння у Черкасах: На лікуванні 57 осіб, 11 - в реанімації

Середа, 9 травня 2018, 11:50
Отруєння у Черкасах: На лікуванні 57 осіб, 11 - в реанімації

У Черкасах внаслідок отруєння на лікуванні перебуває 57 осіб, з 53  - учні, 4 - вчителі загальноосвітньої школи № 8.

Такі дані оприлюднили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій станом на ранок 9 травня.

"На лікуванні перебуває 57 осіб, з них 11 - в реанімації у стані середньої важкості, решта у задовільному та легкому стані", - повідомили у ДержНС. 

У відомстві зазначили, що з метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів проведено обстеження приміщення та прилеглої території школи, відібрано проби водопровідної та бутильованої питної води, а також проведено заміри повітря на вміст небезпечних речовин.

"Перевищень вмісту хімічних речовин понад гранично допустимої концентрації не виявлено", - заявили у ДСНС. 

Нагадаємо, 8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття 15 учнів школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 учні.

Навчальний процес у школі призупинено.

У Нацполіціі пізніше повідомили, що станом на 14:00 в лікувальні установи Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Окрім того під час урочистої лінійки у школі №6 Новомосковська Дніпропетровської області у 16-х школярів також погіршилося самопочуття. У 15-ти учнів медики діагностували вегето-судинний пароксизм, ще одну дівчинку 2005 року доправили до лікарні. 

Українська правда

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Теми: Черкасиздоров'ядіти
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