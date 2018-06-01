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Бажаючим отримати громадянство доведеться складати іспит з української

П'ятниця, 1 червня 2018, 14:24
Бажаючим отримати громадянство доведеться складати іспит з української

В Україні введуть сертифікаційний іспит з української мови для тих, хто бажає отримати громадянство.

Це передбачено указом президента Петра Порошенка "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприянню створенню єдиного культурного простору України", який він підписав 31 травня.

Цей документ передбачає, що протягом 2 місяців Кабінет міністрів має затвердити десятирічну державну програму з укорінення статусу української мови.

Зокрема планується запровадження "в установленому порядку сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України".

Згідно з нинішніми чинними правилами для того, щоб отримати українське громадянство, іноземець має надати довідку про знання державної української мови, яку видають заклади освіти.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: громадянствомова
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