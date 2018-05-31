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Порошенко підписав указ про захист української мови

Четвер, 31 травня 2018, 14:27

Президент Петро Порошенко підписав указ про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, інформує прес-служба глави держави.

Зазначається, що указ розроблено з метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

"До мене звернулися видатні діячі науки для того, щоб я оголосив 2018 рік роком української мови. Я відмовив. Тому, що за один рік ти мову не захистиш. Але я прийняв рішення і підписую указ про те, що з 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови і робимо все можливе для того, щоби мову захистити", – заявив Порошенко.

Указом передбачається затвердження цільової програми на 2018 – 2028 роки.

Також мова йде про створення умов, щоб громадяни могли реалізувати право на отримання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.

"Українська правда" у Threads

Теми: моваПорошенкозаконодавство
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