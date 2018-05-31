Порошенко підписав указ про захист української мови
Президент Петро Порошенко підписав указ про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови.
Про це він заявив під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, інформує прес-служба глави держави.
Зазначається, що указ розроблено з метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
"До мене звернулися видатні діячі науки для того, щоб я оголосив 2018 рік роком української мови. Я відмовив. Тому, що за один рік ти мову не захистиш. Але я прийняв рішення і підписую указ про те, що з 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови і робимо все можливе для того, щоби мову захистити", – заявив Порошенко.
Указом передбачається затвердження цільової програми на 2018 – 2028 роки.
Також мова йде про створення умов, щоб громадяни могли реалізувати право на отримання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.