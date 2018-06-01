Столична прокуратура організувала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП за участю службового автомобіля Національної поліції на проспекті Григоренка в Києві, внаслідок якої постраждала 13-річна дитина.

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що розслідування доручено ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, процесуальне керівництво забезпечується прокуратурою міста.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні – ч. 1 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Прокуратура зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії – скеровано доручення до МВС щодо проведення службового розслідування за фактом вказаної події.

Також прокурори підготували клопотання про призначення та проведення ряду експертиз, за результатами яких буде прийнято процесуальне рішення щодо подальшого руху кримінального провадження.

Досудове розслідування триває.

Ввечері 31 травня у Києві машина МВС, яка виконувала спецзавдання, збила неповнолітнього велосипедиста. Одразу за цією машиною біля місця події прослідував кортеж президента Петра Порошенка.

В Адміністрації президента заперечують, що авто МВС входило у сам кортеж. Однак джерела УП у правоохоронних органах стверджують, що велосипедиста збило передове авто супроводу, яке слідувало перед кортежем президента.

Після ДТП, аби не було самосуду від місцевих мешканців, поліцейські пересадили колегу в своє авто.

"Обоє співробітників поліції, які були в автомобілі, в присутності громадян та понятих пройшли тест на "драгері" – і прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь", – заявили в поліції Києва.

Станом на 1 червня 13-річного хлопця, якого збив поліцейський автомобіль, двічі прооперували, він перебуває в реанімації.