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Суд взявся за перший напад на Окуєву та Осмаєва

П'ятниця, 1 червня 2018, 17:21

Суд розпочав розгляд справи про перший замах на учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.

Про це 31 травня у Facebook повідомила адвокат Осмаєва Марина Мацегора.

"Сьогодні Подільський районний суд м. Києва призначив до розгляду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Крінарі (Денісултанова) Артура Абдулайовича", – написала адвокат.

Вона розповіл, що обвинуваченому ікримінують ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 КК України, тобто замах на вбивство.

"Розглядатиме справу суд присяжних", – додала Мацегора, зазначивши, що таке бажання висловив обвинувачений.

Перший напад на добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва стався 1 червня 2017 року у Києві на Подолі.

За версією слідства, нападник назвався французьким журналістом газети "Le Mond" Алексом Вернером і запросив подружжя на зустріч.

У машині він вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєва та нападника відправили до лікарні.

У "журналіста" також виявили документи громадянина України – Дакара Олександра Венусовича, 1958 року народження.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є Артуром Денісултановим-Курмакаєвим, кілером із прізвиськом "Дінго".

Другий напад на подружжя добровольців було скоєно ввечері 30 жовтня 2017 року: біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів їхній автомобіль, Аміна Окуєва загинула.

Українська правда
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