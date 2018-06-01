Захист Штепи домігся відведення трьох з чотирьох суддів

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П'ятниця, 1 червня 2018, 23:58

Орджоникідзевський райсуд Харкова задовольнив клопотання адвокатів екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яка підозрюється в сепаратизмі, про відведення трьох з чотирьох членів суддівської колегії.

Про це заявив адвокат Олександр Шандрін, передає "Укрінформ".

"Задоволено клопотання захисту про відведення трьох з чотирьох суддів: двоє суддів - з числа переселенців, і у них може бути упереджена думка про суть справи, і один суддя - це жінка - отримувала погрози і її думка теж може бути упередженою", - підкреслив Шандрін.

Він додав, що суд перенесено на невизначений час.

"Тепер Орджоникідзевський райсуд має провести електронний перерозподіл суддів для продовження процесу. Скільки на це знадобиться часу, не відомо", - додав адвокат.

За його словами, Штепа була на суді, не виступала і виїхала до Слов'янська.

"На наступному засіданні буде розгляд питання про запобіжний захід для Штепи, оскільки термін колишнього заходу закінчився ще в січні цього року", - зазначив Шандрін.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження. 

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій. 

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Теми: Слов'янськ суд сепаратизм
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