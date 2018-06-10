Україна може отримати п'ятий транш МВФ до осені - Смолій

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що у Нацбанку очікують отримання п'ятого траншу МВФ до осені цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"У нас є діюча програма з МВФ, вона закінчується у першому кварталі 2019-року. Наскільки я розумію, у період виборів МВФ жодних програм підписувати не буде, тобто наступного року підписання навряд чи буде. Суто технічно нова програма можлива лише у 2020 році, а от чи буде вона - це окреме питання", - підкреслив Смолій.

"Четвертий перегляд програми і отримання п'ятого траншу МВФ ми очікуємо до осені. Україна брала на себе певні зобов'язання. Понад рік ми чекаємо перегляду з низки причин.

Перша - формування ціни на газ за принципом імпортного паритету, друга - Антикорупційний суд. Цього тижня Верховна Рада нарешті схвалила законопроект, і ми сподіваємося, що це дасть зелене світло для подальших переговорів із МВФ", - наголосив голова НБУ.

"Під перше зобов'язання фінансування вже надійшло. Але ми його досі не виконали. Причини зрозумілі - піднімати тарифи на газ перед виборами ніхто не погоджується. Навесні у Вашингтоні голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв представляв МВФ іншу концепцію газового ринку, пояснюючи їм, що підняття тарифів не вирішить проблеми закритості ринку газу", - додав він.

За його словами, НАК "Нафтогаз України" запропонувала МВФ варіант, за яким по ринковій ціні газ відпускатиметься споживачам, населенню і промисловості, але уряд буде компенсувати витрати тим громадянам, які не спроможні заплатити повну вартість.

"Крім того, вони запропонували зменшити норму споживання газу, що дозволить частину коштів заощаджувати і з цих грошей виплачувати компенсації малозабезпеченим. Така модель не одразу була схвально сприйнята МВФ, але врешті її визнали прийнятною для продовження переговорів", - заявив Смолій.

"Після узгодження всіх питань і прийняття рішення зазвичай десь через тиждень-два в Київ прибуває місія Фонду. Вона тут працює близько двох тижнів, після чого їде у Вашингтон і готує документи на засідання ради директорів. Це ще близько двох тижнів.

"Після прийняття рішення радою директорів потрібно ще кілька тижнів для його оформлення і перерахування коштів. Таким чином, суто для проходження всіх процедур потрібно близько двох місяців. Тобто так, до осені це (отримати транш МВФ - ред.) можливо", - зауважив голова НБУ.

Як повідомлялось, Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду, незважаючи на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

У Нацбанку повідомили, що незалежно від того, хто є підписантом програми співпраці з МВФ, зобов'язання за програмою бере на себе Україна. Для Фонду же головне, щоб країна дотримувалася умов програми.

Отже, Національний банк продовжує очікувати, що Україна здійснить реформи, закладені в програмі, і отримає від МВФ 2 млрд доларів в 2018 році.

7 червня подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади підтримали 254 народні депутати.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів призначили першу заступницю Данилюка Оксану Маркарову.

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