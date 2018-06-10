Украина может получить пятый транш МВФ к осени - Смолий

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Нацбанке ожидают получения пятого транша МВФ к осени этого года.

Об этом он сказал в интервью "Зеркалу недели".

"У нас есть действующая программа с МВФ, она заканчивается в первом квартале 2019 ггода. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать не будет, т.е. в следующем году подписание вряд ли состоится. Сугубо технически новая программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она - это отдельный вопрос", - подчеркнул Смолий.

"Четвертый пересмотр программы и получения пятого транша МВФ мы ожидаем до осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы ждем просмотра по ряду причин.

Первая - формирование цены на газ по принципу импортного паритета, вторая - Антикоррупционный суд. На этой неделе Верховная Рада наконец одобрила законопроект, и мы надеемся, что это даст зеленый свет для дальнейших переговоров с МВФ", - подчеркнул глава НБУ.

"Под первое обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили. Причины понятные - поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается. Весной в Вашингтоне глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев представлял МВФ другую концепцию газового рынка, объясняя им, что поднятие тарифов не решит проблемы закрытости рынка газа", - добавил он.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" предложила МВФ вариант, при котором по рыночной цене газ будет отпускаться потребителям, населению и промышленности, но правительство будет компенсировать затраты тем гражданам, которые не способны заплатить полную стоимость.

"Кроме того, они предложили уменьшить норму потребления газа, что позволит часть средств экономить и с этих денег выплачивать компенсации малообеспеченным. Такая модель не сразу была одобрительно воспринята МВФ, но в конце концов ее признали приемлемой для продолжения переговоров", - заявил Смолий.

"После согласования всех вопросов и принятия решения обычно приблизительно через неделю-две в Киев прибывает миссия Фонда. Она здесь работает около двух недель, после чего едет в Вашингтон и готовит документы на заседание совета директоров. Это еще около двух недель.

После принятия решения советом директоров нужны еще несколько недель для его оформления и перечисления средств. Таким образом, сугубо для прохождения всех процедур необходимо около двух месяцев. То есть да, к осени это (получить тран МВФ - ред.) возможно", - подчеркнул глава НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк ожидает получение транша от Международного валютного фонда, несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

В Нацбанке сообщили, что независимо от того, кто является подписантом программы сотрудничества с МВФ, обязательства по программе берет на себя Украина. Для Фонда же главное, чтобы страна придерживалась условий программы.

Следовательно, Национальный банк продолжает ожидать, что Украина осуществит реформы, заложенные в программе, и получит от МВФ 2 млрд долларов в 2018 году.

Как сообщалось, 7 июня представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности поддержали 254 народных депутата.