ООС: Бойовики застосували гранатомети і стрілецьку зброю, 2 поранених

Минулої доби бойовики 30 разів порушив режим припинення вогню - 2 українських військових зазнали поранень. Упродовж ночі 10 червня російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це йдеться у зведенні прес-центру ООС станом на 7:00 10 червня.

Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї, ситуація залишалась контрольованою.

"Відзначається активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому - в районах н.п. Піски і Опитне, та Новоселівки Другої на Маріупольському напрямку.

Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали на провокації ворога", - йдеться у звіті.