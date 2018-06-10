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ООС: Бойовики застосували гранатомети і стрілецьку зброю, 2 поранених

Неділя, 10 червня 2018, 07:25
ООС: Бойовики застосували гранатомети і стрілецьку зброю, 2 поранених

Минулої доби бойовики 30 разів порушив режим припинення вогню - 2 українських військових зазнали поранень. Упродовж ночі 10 червня російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це йдеться у зведенні прес-центру ООС станом на 7:00 10 червня.

Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї, ситуація залишалась контрольованою.

"Відзначається активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому - в районах н.п. Піски і Опитне, та Новоселівки Другої на Маріупольському напрямку. 

Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали на провокації ворога", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, 2 окупантів знищено та 5 поранено.

"Упродовж ночі 10 червня, ворог 5 разів порушував режим тиші, важке озброєння не застосовувалося", - наголосили у прес-центрі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСбойові дії
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