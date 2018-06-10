ООС: Боевики применили гранатометы и стрелковое оружие, 2 раненых

За прошедшие сутки боевики 30 раз нарушил режим прекращения огня - 2 украинских военных получили ранения. В течение ночи 10 июня российский-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 7:00 10 июня.

Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением гранатометов и стрелкового оружия, ситуация оставалась контролируемой.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком - в районах н.п. Пески и Опытное, и Новоселовки Второй на Мариупольском направлении.

Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага", - говорится в отчете.

По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено и 5 ранены.

"В течение ночи 10 июня, враг 5 раз нарушал режим тишины, тяжелое вооружение не применялось", - подчеркнули в пресс-центре.