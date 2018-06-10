Гройсман допускає, що Україна не отримає запланованої суми від приватизації

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман допускає відхилення від запланованої у державному бюджеті на 2018 рік суми надходжень від приватизації.

Про це голова уряду заявив на зустрічі з журналістами, передає УНІАН.

"У нас план приблизно 20 мільярдів на цей рік, але подивимося, як піде. Лише 1 березня вступив в силу цей закон (про приватизацію - ред). Досить прозорий і ефективний, який прибирає всі корупційні речі в цій сфері. Ми подивимося, як він зараз запрацює, щоб це було дуже якісно", - сказав він.

За словами прем'єра, приватизація дозволить залучити інвестиції в підприємства, поліпшити технології виробництва та збільшити кількість робочих місць.

Як повідомляв раніше голова Фонду держмайна Віталій Трубаров, до переліку приватизації на 2018 рік увійшли 26 підприємств.

Зокрема, це ПАТ "Центренерго", низка обленерго і теплоелектроцентралей, ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", вугільна компанія "Краснолиманська", "Азовмаш", "Турбоатом", "Електроважмаш", "Сумихімпром", Одеський припортовий завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Украгролізинг", ПАТ "Аграрний фонд" та Державна продовольчо-зернова корпорація.

Очікується, що продаж цих об'єктів принесе державному бюджету 21,3 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2017 передбачав 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте бюджет отримав лише 3,4 млрд грн.

Основну суму в 3,05 млрд грн Фонд отримав за рахунок продажу в серпні блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група СКМ Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом.

Надходження від приватизації в 2016 році становили 0,19 млрд грн при плані 17,1 млрд грн. Держбюджет 2018 року припускає надходження від приватизації в розмірі 21,3 млрд грн.

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Економічна правда