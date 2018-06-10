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Гройсман допускает, что Украина не получит запланированной суммы от приватизации

Воскресенье, 10 июня 2018, 12:07

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает отклонение от запланированной в государственном бюджете на 2018 год суммы поступлений от приватизации.

Об этом глава правительства заявил на встрече с журналистами, передает УНИАН.

"У нас план приблизительно 20 миллиардов на этот год, но посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу этот закон (о приватизации - ред). Достаточно прозрачный и эффективный, который убирает все коррупционные вещи в этой сфере. Мы посмотрим, как он сейчас заработает, чтобы это было очень качественно", - сказал он.

По словам премьера, приватизация позволит привлечь инвестиции в предприятия, улучшить технологии производства и увеличить количество рабочих мест.

Как сообщал ранее глава Фонда госимущества Виталий Трубаров, в перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ОАО "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Ожидается, что продажа этих объектов принесет государственному бюджету 21,3 млрд грн.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн.

Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет 2018 года предполагает поступление от приватизации в размере 21,3 млрд грн.

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Экономическая правда

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Темы: Гройсманприватизация
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