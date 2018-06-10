Вибух у Сумах: постраждало 9 осіб, оприлюднено відео

У Сумах кількість постраждалих в результаті вибуху гранати в нічному клубі "Луна" зросла до дев'яти осіб, семеро з них госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

"Поки підстав говорити про те, що життя когось із них перебуває під загрозою, немає. Крім семи госпіталізованих, за медичною допомогою також звернувся охоронець закладу і ще один відвідувач. Вони будуть лікуватися амбулаторно", - розповів Бутенко.

Разом з тим, прес-секретар прокурора Сумської області Наталя Науменко оприлюднила в Facebook відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам.

"Встановлено, що молодий чоловік, на голові у якого була балаклава, увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у натовп гранату. Після чого відразу намагався втекти, однак був затриманий охоронцями нічного клубу "Луна" в сусідньому дворі", - повідомила вона.

Зловмисника, 28-річного сумчанина, затримано в порядку ст. 208 КПК України, на обрання запобіжного заходу він чекатиме в Ізоляторі тимчасового тримання.

Досудове слідство проводить Слідче управління ГУ НП В Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

"Попередньо встановлено, що затриманий за 30 хвилин до вибуху вже приходив у нічний клуб, проте охоронці не впустили його в середину", - повідомила Науменко.

Як повідомлялося, близько 6 години ранку в неділю у нічному клубі "Луна" на вул. Інтернаціоналістів у Сумах чоловік кинув у людей гранату РГД-5.

Подію кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу - "Замах на вбивство", "Опір співробітникам поліції", "Зберігання і застосування вогнепальної зброї" і "Хуліганство із застосуванням заздалегідь приготованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень".