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Взрыв в Сумах: пострадало 9 человек, обнародовано видео

Воскресенье, 10 июня 2018, 14:16

В Сумах количество пострадавших в результате взрыва гранаты в ночном клубе "Луна" выросло до девяти человек, семеро из них госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

"Пока оснований говорить о том, что жизнь кого-то из них находится под угрозой, нет. Кроме семи госпитализированных, за медицинской помощью также обратился охранник заведения и еще один посетитель. Они будут лечиться амбулаторно", – рассказал Бутенко.

Вместе с тем, пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко обнародовала в Facebook видео, на котором видно, как злоумышленник срывает чеку и бросает гранату под ноги посетителям.

"Установлено, что молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками ночного клуба "Луна" в соседнем дворе", - сообщила она.

Злоумышленника, 28-летнего сумчанина, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, избрания меры пресечения он будет ждать в изоляторе временного содержания.

Досудебное следствие проводит Следственное управление ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

"Предварительно установлено, что задержанный за 30 минут до взрыва уже приходил в ночной клуб, однако охранники не пустили его внутрь", - сообщила Науменко.

Как сообщалось, около 6 утра в воскресенье в ночном клубе "Луна" на ул. Интернационалистов в Сумах мужчина бросил в людей гранату РГД-5.

Происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса - "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

Украинская правда
Темы: Сумы
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