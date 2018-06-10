Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"ЛНРівці" заплатили Україні за воду – місія ОБСЄ

Неділя, 10 червня 2018, 17:56

Представники угруповання "ЛНР" передали українській стороні гроші для погашення частини заборгованості за водопостачання захопленої частини Луганської області.

Про це сказано в звіті місії ОБСЄ станом на вечір 8 червня.

"У Луганській області команда Місії здійснювала моніторинг дотримання локального режиму тиші та сприяла, як повідомлялося, передачі грошових коштів з непідконтрольних урядові районів Луганської області до підконтрольних у рахунок оплати послуг із водопостачання", – йдеться у ньому.

Оплату водопостачання неодноразово обговорювали на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську, зазначають "Новости Донбасса".

22 червня 2017 року спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік повідомив, що було здійснено другий платіж за воду для підконтрольної "ЛНР" території.

10 вересня 2017 року відбулася третя передача коштів із заборгованості з водопостачання ОРЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська областьЛНРОРДЛОгрошіОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Луганська область
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: