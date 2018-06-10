"ЛНРовцы" заплатили Украине за воду – миссия ОБСЕ

Представители группировки "ЛНР" передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение захваченной части Луганской области.

Об этом сказано в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.



"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и содействовала, как сообщалось, передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов Луганской области в подконтрольные в счет оплаты за услуги водоснабжения", – говорится в нем.

Оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, отмечают "Новости Донбасса".

22 июня 2017 года спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был совершен второй платеж за воду для подконтрольной "ЛНР" территории.

10 сентября 2017 состоялась третья передача средств по задолженности по водоснабжению ОРЛО.