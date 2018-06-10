Закон про Антикорупційний суд уже в Порошенка на столі

До Адміністрації президента надійшов закон "Про Вищий антикорупційний суд",, ухвалений Верховною Радою.

"Документ готується до підписання президентом", – інформує прес-служба Петра Порошенка.

Законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" був ініційований президентом.

Парламент підтримав його 315 голосами 7 червня.

Перед цим депутати розглянули 1 927 поправок.

Закон передбачає, що не менше 3 з 6 членів Ради міжнародних експертів можуть накласти вето на будь-яку кандидатуру, запропоновану до суду Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Після цього кандидатуру розглядають на спеціальному засіданні, в якому беруть участь ВККС і Рада експертів. Якщо більшість складу цього засідання та мінімум половина міжнародних експертів не підтримають кандидатуру, вона припиняє участь у конкурсі на посаду в Антикорупційному суді.

Крім того, Рада експертів може ініціювати співбесіди з кандидатами на посаду судді.