Закон об Антикоррупционном суде уже в Порошенко на столе
В Администрацию президента поступил закон "О Высшем антикоррупционном суде",, принятый Верховной Радой.
"Документ готовится к подписанию президентом", – сообщает пресс-служба Петра Порошенко.
Законопроект "О Высшем антикоррупционный суд" был инициирован президентом.
Парламент поддержал его 315 голосами 7 июня.
Перед этим депутаты рассмотрели 1927 поправок.
Закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей.
После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором участвуют ВККС и Совет экспертов. Если большинство участников этого заседания и минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.
Кроме того, Совет экспертов может инициировать собеседования с кандидатами на должность судьи.