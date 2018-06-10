Закон об Антикоррупционном суде уже в Порошенко на столе

В Администрацию президента поступил закон "О Высшем антикоррупционном суде",, принятый Верховной Радой.



"Документ готовится к подписанию президентом", – сообщает пресс-служба Петра Порошенко.



Законопроект "О Высшем антикоррупционный суд" был инициирован президентом.



Парламент поддержал его 315 голосами 7 июня.

Перед этим депутаты рассмотрели 1927 поправок.

Закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей.

После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором участвуют ВККС и Совет экспертов. Если большинство участников этого заседания и минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.

Кроме того, Совет экспертов может инициировать собеседования с кандидатами на должность судьи.