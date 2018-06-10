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Закон об Антикоррупционном суде уже в Порошенко на столе

Воскресенье, 10 июня 2018, 18:33
Закон об Антикоррупционном суде уже в Порошенко на столе
Пресс-служба президента

В Администрацию президента поступил закон "О Высшем антикоррупционном суде",, принятый Верховной Радой.

"Документ готовится к подписанию президентом", – сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Законопроект "О Высшем антикоррупционный суд" был инициирован президентом.

Парламент поддержал его 315 голосами 7 июня.

Перед этим депутаты рассмотрели 1927 поправок.

Закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей.

После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором участвуют ВККС и Совет экспертов. Если большинство участников этого заседания и минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.

Кроме того, Совет экспертов может инициировать собеседования с кандидатами на должность судьи.

Темы: Антикоррупционный судзаконодательствоПорошенко
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