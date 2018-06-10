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Бойовики відкривали вогонь 7 разів за день – ОС оборонялися

Неділя, 10 червня 2018, 18:51

Упродовж поточної доби, 10 червня, бойовики 7 разів порушував режим припинення вогню на сході України.

Про це повідомляє штаб операції об’єднаних сил.

Найбільш активно бойовики діяли на Донецькому напрямку.

"Стрілецька зброя та гранатомети застосовувались по українським захисникам в районах населених пунктів Оріхове, що на Луганщині, Зайцеве, Мар’їнка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку, а також Лебединське та Водяне, що поблизу Маріуполя", – інформує штаб.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь", – йдеться у повідомленні.

"Поточної доби втрат наших військ немає. Втрати противника уточнюються", – додає штаб.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Теми: ООСДонбасбойові дії
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