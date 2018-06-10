Боевики открывали огонь 7 раз за день – ОС оборонялись

262 просмотра
Воскресенье, 10 июня 2018, 18:51

За текущие сутки, 10 июня, боевики 7 раз нарушал режим прекращения огня на востоке Украины.

Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

Наиболее активно боевики действовали на Донецком направлении.

"Стрелковое оружие и гранатометы применялись по украинским защитникам в районах населенных пунктов Орехово, что на Луганщине, Зайцево, Марьинка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, а также Лебединский и Водяное, что вблизи Мариуполя", – информирует штаб.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ", – говорится в сообщении.

"За текущие сутки потерь наших войск нет. Потери противника уточняются", – добавляет штаб.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Темы: ООС Донбасс боевые действия
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики применили гранатометы и стрелковое оружие, 2 раненых 10 июня 2018, 07:25
ООС Боевики пытались подвинуть ВСУ на Луганщине и понесли потери 9 июня 2018, 07:59
СБУ: В Тернопольской области в санатории присвоили деньги на реабилитацию бойцов 8 июня 2018, 20:06
Все новости
Главные новости
Путин заявил, что говорить об обмене Вышинского рано
Сборная Украины по баскетболу 3х3 – в четвертьфинале чемпионата мира
Порошенко поблагодарил G7 за "мощный сигнал"
Климкин о Мураеве: речь идет об оскорблении всего народа
Все новости
здоровье

14 функций нашего тела, которые мы не можем контролировать

Made in Ukraine

8 украинских брендов, которые создают парфюмерию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів