Боевики открывали огонь 7 раз за день – ОС оборонялись

За текущие сутки, 10 июня, боевики 7 раз нарушал режим прекращения огня на востоке Украины.



Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.



Наиболее активно боевики действовали на Донецком направлении.



"Стрелковое оружие и гранатометы применялись по украинским защитникам в районах населенных пунктов Орехово, что на Луганщине, Зайцево, Марьинка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, а также Лебединский и Водяное, что вблизи Мариуполя", – информирует штаб.



"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ", – говорится в сообщении.



"За текущие сутки потерь наших войск нет. Потери противника уточняются", – добавляет штаб.



Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.