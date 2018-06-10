Боевики открывали огонь 7 раз за день – ОС оборонялись
Воскресенье, 10 июня 2018, 18:51
За текущие сутки, 10 июня, боевики 7 раз нарушал режим прекращения огня на востоке Украины.
Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.
Наиболее активно боевики действовали на Донецком направлении.
"Стрелковое оружие и гранатометы применялись по украинским защитникам в районах населенных пунктов Орехово, что на Луганщине, Зайцево, Марьинка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, а также Лебединский и Водяное, что вблизи Мариуполя", – информирует штаб.
"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ", – говорится в сообщении.
"За текущие сутки потерь наших войск нет. Потери противника уточняются", – добавляет штаб.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.