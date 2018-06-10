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"Нормандська" зустріч: У Берліні передчувають важку розмову з Лавровим

Неділя, 10 червня 2018, 20:11

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас очікує складних переговорів під час наступної зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" у Берліні 11 червня. 

Про це Маас сказав в інтерв'ю виданню Bild, передає DW.

Він розповів про намір обговорити на майбутніх перемовинах можливість розміщення на Донбасі місії миротворців ООН.

Німецький урядовець вказав, зокрема, на те, що "інтереси та позиції України й Росії у багатьох сферах" мають значні розбіжності.

Утім, за словами Мааса, слід спробувати все, щоб досягти тривалого перемир'я, відведення важких озброєнь та покращення гуманітарної ситуації для людей на Донбасі, які страждають.

Водночас очільник німецького зовнішньополітичного відомства наголосив, що люди "на сході України нічого не бажають так сильно, як миру". 

1 червня Гайко Маас на спільній прес-конференції з українським колегою Павлом Клімкіним у Маріуполі анонсував проведення 11 червня зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України.

Переговори глав МЗС у понеділок мають стати першими після 16-місячної перерви: остання така зустріч у "нормандському" форматі на рівні міністрів відбулася у лютому 2017 року.

Напередодні МЗС РФ заявило, що на зустрічі 11 червня Сергій Лавров вимагатиме розведення сил у Станиці Луганській і фіксації так званої "формули Штайнмайєра".

Теми: НімеччинаДонбасРосіяЛавров
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