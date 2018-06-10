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"Нормандская" встреча: В Берлине предчувствуют тяжелый разговор с Лавровым

Воскресенье, 10 июня 2018, 20:11

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине 11 июня.

Об этом Маас сказал в интервью изданию Bild, передает DW.

Он рассказал о намерении обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН.

Немецкий чиновник указал, в частности, на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения.

Впрочем, по словам Мааса, следует испробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.

В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".

1 июня Гайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины.

Переговоры глав МИД в понедельник должны стать первыми после 16-месячного перерыва: последняя такая встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года.

Накануне МИД РФ заявило, что на встрече 11 июня Сергей Лавров потребует разведения сил в Станице Луганской и фиксации так называемой "формулы Штайнмайера".

Темы: ГерманияДонбассРосcияЛавров
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