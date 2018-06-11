Цимбалюк розповів, як імітували "вбивство" Бабченка і провели поліцію

Олексій Цимбалюк, якого нібито найняли для вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, познайомився з ним за 2-3 дні до інсинуації, тоді ж продумав маршрут свого відступу.

"За два-три дні до цього я приїхав до його будинку", – розповів він в інтерв’ю BBC.

"Вся операція мала відбутися максимально достовірно: мені потрібно було обдивитися маршрут, як я туди приїду, як буду відходити, щоб не потрапити ні на які камери. Потрібно було зробити все, щоб поліцейські не знайшли мене у перший же день, бо все б зразу розсипалося, розламалося", – заявив Цимбалюк.

Він пояснив, що наступного дня мав зустрітися з посередником Борисом Германом для отримання другої частини грошей.

Цимбалюк розповів, що оперативник СБУ так сказав Бабченкові :"Познайомтеся, це людина, яка мала би вас вбити". За його словами, Аркадій виглядав наляканим.

Екс-боєць уточнив, що його не залучали до планування спецоперації – "все готувала СБУ".

Про вечір "вбивства" він сказав зі сміхом: "Особливо немає чого розповідати. Поїв супчику, викликав таксі і поїхав вбивати Бабченка. Я під'їхав не на саму адресу, а зупинився метрів за 200, у сусідньому дворі. Після того, як отримав сигнал, зайшов у під'їзд і піднявся на потрібний поверх".

Цимбаолюк зізнався, що Бабченко не ходив у магазин, натомість його довго гримували: "Коли я піднявся до його квартири, він уже лежав загримований. Біля нього просто поклали баклажки з водою, щоб імітувати, що той похід в магазин відбувся".

"Аркадій лежав у калюжі крові, біля нього стояли пляшки з водою – все було так, як згодом всі побачили на картинках. Все було готово до приїзду швидкої і до всього решта", – зазначив він.

"Нікого – ані співробітників СБУ, ані гримерів – там не було. Була тільки його дружина, яка за легендою під час вбивства була в душі. Вона мала почути, як впало тіло, вийти звідти і викликати швидку", – розповів Цимбалюк.

Свою присутність він пояснив так: "Я мав там з'явитися, бо все можливо: мене міг хтось дублювати, могли стежити за мною. Тому все мало виглядати максимально правдоподібно".

"Я не стріляв. Зброя не використовувалася взагалі: у цьому немає сенсу. Якщо працює пістолет з глушником, то пострілів ніхто і так би не почув. Якийсь час ми думали, чи не використати петарду, щоб імітувати звук пострілу, але згодом зійшлися на думці, що це не потрібно", – додав екс-боєць.

Цимбалюк пригадав: "Я сказав "Доброго здоров'ячка". Він (Аркадій) попросив, щоб я його не смішив".

Він зазначив, що був у квартирі "буквально 10-15 секунд" і слідкував за подіями, аби вийти без свідків.

"Я відійшов на безпечну відстань, маршрут я визначив за декілька днів до того. Звідти поїхав у безпечне місце. Все", – розповів Цимбалюк

З приводу фоторобота він сказав: "Був свідок, який сидів там, коли я заходив у під'їзд і виходив звідти. Він на мене подивився, але слава Богу, не дуже уважно, і все, що він запам'ятав – це мою бороду, бо одяг він описав невірно".

На запитання, чи спілкувався з Бабченком після спецоперації, Цимбалюк відповів: "Ми кілька разів переписувалися в Facebook. Аркадій подякував мені за те, що він лишився живий... Я думаю, ми ще зустрінемося, звичайно, борги треба віддавати. Я люблю односолодовий (віскі – ред.)".