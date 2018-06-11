Цимбалюк рассказал, как имитировали "убийство" Бабченко и провели полицию

Алексей Цимбалюк, которого якобы наняли для убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, познакомился с ним за 2-3 дня до инсинуации, тогда же продумал маршрут своего отступления.

"За два-три дня до этого я приехал к его дому", – рассказал он в интервью BBC.

"Вся операция должна была состояться максимально достоверно: мне нужно было осмотреть маршрут, как я туда приеду, как буду отходить, чтобы не попасть ни на какие камеры. Нужно было сделать все, чтобы полицейские не нашли меня в первый же день, потому что все бы сразу рассыпалось, разломалось", – заявил Цимбалюк.

Он пояснил, что на следующий день должен был встретиться с посредником Борисом Германом для получения второй части денег.

Цимбалюк рассказал, что оперативник СБУ так сказал Бабченко: "Познакомьтесь, это человек, который должен был вас убить". По его словам, Аркадий выглядел напуганным.

Экс-боец уточнил, что его не привлекали к планированию спецоперации – "все готовила СБУ".

О вечере "убийства" он сказал со смехом: "Особенно нечего рассказывать. Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко. Я подъехал не на сам адрес, а остановился метров в 200, в соседнем дворе. после того, как получил сигнал, зашел в подъезд и поднялся на нужный этаж".

Цимбаолюк признался, что Бабченко не ходил в магазин, вместо этого его долго гримировали: "Когда я поднялся в его квартиру, он уже лежал загримированный. Возле него просто положили фляги с водой, чтобы имитировать, что этот поход в магазин состоялся".

"Аркадий лежал в луже крови, рядом с ним стояли бутылки с водой – все было так, как потом все увидели на картинках. Все было готово к приезду скорой и ко всему остальному", – отметил он.

"Никого – ни сотрудников СБУ, ни гримеров – там не было. Была только его жена, которая по легенде во время убийства была в душе. Она должна была услышать, как упало тело, выйти оттуда и вызвать скорую", – рассказал Цимбалюк.

Свое присутствие он объяснил так: "Я должен был там появиться, потому что все возможно: меня мог кто-то дублировать, могли следить за мной. Поэтому все должно выглядеть максимально правдоподобно".

"Я не стрелял. Оружие не использовалась вообще: в этом нет смысла. Если работает пистолет с глушителем, то выстрелов никто и так бы не услышал. Какое-то время мы думали, не использовать ли петарду, чтобы имитировать звук выстрела, но потом сошлись во мнении, что этого не нужно", – добавил экс-боец.

Цимбалюк вспомнил: "Я сказал "Доброго здоровья". Он (Аркадий) попросил, чтобы я его не смешил".

Он отметил, что был в квартире "буквально 10-15 секунд" и следил за событиями, чтобы выйти без свидетелей.

"Я отошел на безопасное расстояние, маршрут я определил за несколько дней до того. Оттуда поехал в безопасное место. Все", – рассказал Цимбалюк.

По поводу фоторобота он сказал: "Был свидетель, который сидел там, когда я заходил в подъезд и выходил оттуда. Он на меня посмотрел, но слава Богу, не очень внимательно, и все, что он запомнил – это мою бороду, потому что одежду он описал неверно".

На вопрос, общался ли он с Бабченко после спецоперации, Цимбалюк ответил: "Мы несколько раз переписывались в Facebook. Аркадий поблагодарил меня за то, что он остался жив... Я думаю, мы еще встретимся, конечно, долги надо отдавать. Я люблю односолодовый (виски – ред.)".