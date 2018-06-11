ООС: 32 обстріли, вночі бойовики застосували 122-мм артилерію

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 7 разів із застосуванням важкого озброєння – 120 та 82-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

10 червня противник вкотре, не дотримуючись Мінських домовленостей, намагався послабити оборону українських військових підрозділів на окремих напрямках.

На Луганщині найбільш активні бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське.

На донецькому напрямку підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону в районі населеного пункту Опитне.

На Маріупольському напрямку бої відбувались поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне та Лебединське.

"Під час бойових дій троє наших захисників отримали поранення. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує", - повідомляють у штабі ОС.

За даними розвідки, в результаті бойових дій 1 окупант знищений та 3 поранені.

Вночі поточної доби, 11 червня, в районі населеного пункту Новотошківське противник застосував заборонені міжнародними домовленостями 122-мм артилерійські системи, наражаючи на небезпеку мирних мешканців найближчих населених пунктів.

Станом на 7.00 ранку втрат серед українських військовослужбовців немає.