Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 32 обстріли, вночі бойовики застосували 122-мм артилерію

Понеділок, 11 червня 2018, 07:42

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 7 разів із застосуванням важкого озброєння – 120 та 82-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

10 червня  противник вкотре, не дотримуючись Мінських домовленостей, намагався послабити оборону українських військових підрозділів на окремих напрямках.

На Луганщині найбільш активні бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське.

На донецькому напрямку підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону в районі населеного пункту Опитне.

На Маріупольському напрямку бої відбувались поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне та Лебединське.

"Під час бойових дій троє наших захисників отримали поранення. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує", - повідомляють у штабі ОС.

За даними розвідки, в результаті бойових дій 1 окупант знищений та 3 поранені.

Вночі поточної доби, 11 червня, в районі населеного пункту Новотошківське противник застосував заборонені міжнародними домовленостями 122-мм артилерійські системи, наражаючи на небезпеку мирних мешканців найближчих населених пунктів.

Станом на 7.00 ранку втрат серед українських військовослужбовців немає.

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: