ООС: 32 обстрелы, ночью боевики применили 122-мм артиллерию

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Понедельник, 11 июня 2018, 07:42

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз с применением тяжелого вооружения - 120 и 82-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

10 июня противник в который раз, не соблюдая Минские договоренности, пытался ослабить оборону украинских военных подразделений на отдельных направлениях.

На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское.

На донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное.

На Мариупольском направлении бои шли  вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединский.

"Во время боевых действий трое наших защитников получили ранения. Раненые безотлагательно эвакуированы в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", - сообщают в штабе ОС.

По данным разведки, в результате боевых действий 1 оккупант уничтожен и 3 ранены.

Ночью текущих суток, 11 июня, в районе населенного пункта Новотошковское противник применил запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.

По состоянию на 7.00 утра потерь среди украинских военнослужащих нет.

Темы: ООС боевые действия
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