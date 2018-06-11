Клімкін перед нормандською зустріччю: Маємо повернутися на Донбас

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Понеділок, 11 червня 2018, 10:42

Міністр закордонних справ Павло Кілмкін вважає, що шлях до миру на Донбасі лежить через залучення місії ОБСЄ та миротворців ООН.

Про це він написав у Twitter вранці 11 червня, перед зустріччю голів МЗС у форматі "нормандської четвірки" в Берліні.

"Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством, – це шлях до миру", – зазначив Клімкін.

"Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися", – додав міністр.

Теми: Клімкін Донбас
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