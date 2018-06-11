Клімкін перед нормандською зустріччю: Маємо повернутися на Донбас

Міністр закордонних справ Павло Кілмкін вважає, що шлях до миру на Донбасі лежить через залучення місії ОБСЄ та миротворців ООН.

Про це він написав у Twitter вранці 11 червня, перед зустріччю голів МЗС у форматі "нормандської четвірки" в Берліні.

"Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством, – це шлях до миру", – зазначив Клімкін.

Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

"Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися", – додав міністр.