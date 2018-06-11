Климкин перед нормандской встречей: Должны вернуться на Донбасс

Министр иностранных дел Павел Килмкин считает, что путь к миру на Донбассе лежит через привлечение миссии ОБСЕ и миротворцев ООН.



Об этом он написал в Twitter утром 11 июня, перед встречей глав МИД в формате "нормандской четверки" в Берлине.



"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, – это путь к миру", – отметил Климкин.

Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

"Сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Мы должны туда вернуться", – добавил министр.