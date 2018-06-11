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Климкин перед нормандской встречей: Должны вернуться на Донбасс

Понедельник, 11 июня 2018, 10:42

Министр иностранных дел Павел Килмкин считает, что путь к миру на Донбассе лежит через привлечение миссии ОБСЕ и миротворцев ООН.

Об этом он написал в Twitter утром 11 июня, перед встречей глав МИД в формате "нормандской четверки" в Берлине.
 
"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, – это путь к миру", – отметил Климкин.

"Сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Мы должны туда вернуться", – добавил министр.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинДонбасс
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