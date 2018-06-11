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Апеляцію "організатора замаху" на Бабченка відклали на тиждень

Понеділок, 11 червня 2018, 11:46

Апеляційний суд Києва переніс на 18 червня розгляд скарги адвокатів Бориса Германа, якого підозрюють в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченко.

Про це повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Засідання 11 червня не відбулося через те, що Германа не доставили до суду, а апеляційна інстанція не отримала документи з Шевченківського райсуду Києва.

31 травня року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці Борису Герману, якого підозрюють в організації терористичного акту, результатом якого мало стати вбивство Бабченка.

Інформація про вбивство Бабченко з'явилася ввечері 29 травня, але вже наступного дня голова СБУ Василь Грицак заявив, що це було частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов на брифінг.

Тоді ж голова СБУ повідомив про затримання в Києві організатора "вбивства" Бабченко, ним виявився Борис Герман – виконавчий директор ТОВ "Українсько-німецьке спільне підприємство (УНРП)" Шмайсер "(Вишневе, Київська область).

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Теми: Бабченко Аркадійсуд
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