Апелляцию "организатора покушения" на Бабченко отложили на неделю

Апелляционный суд Киева перенес на 18 июня рассмотрение жалобы адвокатов Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Заседание 11 июня не состоялось из-за того, что Германа не доставили в суд, а апелляционная инстанция не получила документы из Шевченковского райсуда Киева.

31 мая года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, которого подозревают в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство А.Бабченко.



Информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая, но уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел на брифинг.

Тогда же глава СБУ сообщил о задержании в Киеве организаторе "убийства" Бабченко, им оказался Борис Герман – исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская область).

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