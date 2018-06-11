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Клімкін обурився, що закарпатці грали в одному чемпіонаті з "ДНР"-"ЛНР"

Понеділок, 11 червня 2018, 13:45
Клімкін обурився, що закарпатці грали в одному чемпіонаті з ДНР-ЛНР
mukachevo.net

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що правоохоронці мають зацікавитися футбольною командою з Закарпаття, яка взяла участь у чемпіонаті світу за участю команд з невизнаних держав.

"Я дуже люблю футбол, але мене зовсім не радують спортивні "успіхи" команди із Закарпаття, яка бере участь в чемпіонаті світу з футболу під егідою КОНІФА за участю команд з невизнаних держав", – написав він у Facebook.

"Вважаю, що правоохоронні органи мали б зустріти команду з "дружнім" прийомом на Батьківщині та запитати, звідки у них фінансування, чиєю підтримкою користуються гравці та й взагалі поставити ще багато запитань", – заявив Клімкін.

10 червня у Лондоні пройшла вирішальна гра чемпіонату світу з футболу під егідою КОНІФА – федерації футбольних асоціацій, до якої входять збірні невизнаних держав, залежних територій, національних меншин, народів без власних держав, а також збірних, які не входять до складу ФІФА.

У цьому ж турнірі взяли участь збірні Абхазії, Тибету, Секейського краю та інші, а у відбіркових матчах навіть команди так званих "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Mukachevo.net.

Футбольна команда зі Закарпаття перемогла на сепаратистському чемпіонаті світу
Футбольна команда зі Закарпаття перемогла на сепаратистському чемпіонаті світу
mukachevo.net

У фіналі команда Північного Кіпру зустрілася з закарпатською "Karpatalja" (з угорської – Підкарпаття), яка виступає з українсько-угорською символікою та контурами Закарпатської області на емблемі.

В основний час команди зіграли 0:0. А в післяматчевих пенальті Karpatalya обіграла кіпріотів із рахунком 3:2.

В заявці команди Karpatalya значаться чимало гравців із Закарпаття, які виступають за угорські клуби, граючи в сусідній країні по угорських паспортах. Йдеться про Шандора Розмана та Шандора Вайду із Виноградова, Юрія Тому, який нещодавно був гравцем "Говерли" Ужгорода та ФК "Ужгорода", та Золтана Бокшо із Мукачівщини.

 

За даними Mukachevo.net, організував команду Karpatalya депутат Берегівської райради від Демократичної спілки угорців (УМДС) Тіберій Феєш.

 

Торік він возив цю команду на чемпіонат Європи невизнаних країн на Кіпр.

 

У 2018 році збірну Закарпаття представляли виключно гравці з угорських ліг, однак серед них є і ті, які раніше грали в українських клубах, зазначає Hromadske.ua

"Karpatalya" поїхала на чемпіонат ще 3 червня.

Вже 4 червня Федерація футболу Закарпаття заявила, що вона не має жодного стосунку до чемпіонату світу для команд невизнаних утворень.

"Українська правда" в Threads

Теми: спортсепаратизмКлімкін
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