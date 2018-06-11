Климкин возмутился, что закарпатцы играли в одном чемпионате с "ДНР"-"ЛНР"

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что правоохранители должны заинтересоваться футбольной командой с Закарпатья, которая участвовала в чемпионате мира с участием команд из непризнанных государств.



"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные "успехи" команды из Закарпатья, которая участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА с участием команд из непризнанных государств", – написал он в Facebook.



"Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружественным" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов", – заявил Климкин.



10 июня в Лондоне прошла решающая игра чемпионата мира по футболу под эгидой КОНИФА – федерации футбольных ассоциаций, в которую входят сборные непризнанных государств, зависимых территорий, национальных меньшинств, народов без собственных государств, а также сборных, которые не входят в состав ФИФА.



В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах даже команды так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщает Mukachevo.net.



Футбольная команда с Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира mukachevo.net

В финале команда Северного Кипра встретилась с закарпатской "Karpatalja" (с венгерского - Прикарпатье), которая выступает с украинско-венгерской символикой и контурами Закарпатской области на эмблеме.



В основное время команды сыграли 0:0. А в послематчевых пенальти Karpatalya обыграла киприотов со счетом 3:2.





В заявке команды Karpatalya значатся немало игроков из Закарпатья, которые выступают за венгерские клубы, играя в соседней стране по венгерским паспортам. Речь идет о Шандоре Розмане и Шандоре Вайде из Виноградова, Юрии Томе, который недавно был игроком "Говерлы" Ужгорода и ФК "Ужгорода", и Золтане Бокше из Мукачевщины.

По данным Mukachevo.net, организовал команду Karpatalya депутат Береговского райсовета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш.

В прошлом году он возил эту команду на чемпионат Европы непризнанных стран на Кипр.

В 2018 году сборную Закарпатья представляли исключительно игроки из венгерских лиг, однако среди них есть и те, кто ранее играл в украинских клубах, отмечает Hromadske.ua



"Karpatalya" поехала на чемпионат еще 3 июня.





Уже 4 июня Федерация футбола Закарпатья заявила, что она не имеет никакого отношения к чемпионату мира для команд непризнанных образований.