Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин возмутился, что закарпатцы играли в одном чемпионате с "ДНР"-"ЛНР"

Понедельник, 11 июня 2018, 13:45
Климкин возмутился, что закарпатцы играли в одном чемпионате с ДНР-ЛНР
mukachevo.net

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что правоохранители должны заинтересоваться футбольной командой с Закарпатья, которая участвовала в чемпионате мира с участием команд из непризнанных государств.

"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные "успехи" команды из Закарпатья, которая участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА с участием команд из непризнанных государств", – написал он в Facebook.

"Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружественным" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов", – заявил Климкин.

10 июня в Лондоне прошла решающая игра чемпионата мира по футболу под эгидой КОНИФА – федерации футбольных ассоциаций, в которую входят сборные непризнанных государств, зависимых территорий, национальных меньшинств, народов без собственных государств, а также сборных, которые не входят в состав ФИФА.

В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах даже команды так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщает Mukachevo.net.

 
Футбольная команда с Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира
mukachevo.net

В финале команда Северного Кипра встретилась с закарпатской "Karpatalja" (с венгерского - Прикарпатье), которая выступает с украинско-венгерской символикой и контурами Закарпатской области на эмблеме.

В основное время команды сыграли 0:0. А в послематчевых пенальти Karpatalya обыграла киприотов со счетом 3:2.



В заявке команды Karpatalya значатся немало игроков из Закарпатья, которые выступают за венгерские клубы, играя в соседней стране по венгерским паспортам. Речь идет о Шандоре Розмане и Шандоре Вайде из Виноградова, Юрии Томе, который недавно был игроком "Говерлы" Ужгорода и ФК "Ужгорода", и Золтане Бокше из Мукачевщины.

 

По данным Mukachevo.net, организовал команду Karpatalya депутат Береговского райсовета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш.

 

В прошлом году он возил эту команду на чемпионат Европы непризнанных стран на Кипр.

 

В 2018 году сборную Закарпатья представляли исключительно игроки из венгерских лиг, однако среди них есть и те, кто ранее играл в украинских клубах, отмечает Hromadske.ua

"Karpatalya" поехала на чемпионат еще 3 июня.



Уже 4 июня Федерация футбола Закарпатья заявила, что она не имеет никакого отношения к чемпионату мира для команд непризнанных образований.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортсепаратизмКлимкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
спорт
Свитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: