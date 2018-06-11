Національний банк України подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Повідомляється, що перший позов подано за місцем проживання Коломойського в Швейцарії – до Cуду першої інстанції в Женеві.

Другий пакет позовів подано за місцем знаходження майна Коломойського в Україні – до Господарського суду Дніпропетровської області.

"Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав Приватбанку в період між 2008 та 2015 роками", - йдеться в повідомленні.

Коломойський має погасити заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 млрд грн.

Зазначається, що Коломойський не виконує зобов’язання, які він взяв на себе у 2016 році, "особисті поруки на користь НБУ".

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що "Приватбанк отримав кредити рефінансування від НБУ під забезпечення поруками, наданими особисто Коломойським... Державі довелося націоналізувати банк ціною значних витрат в еквіваленті 5% ВВП".

21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Раніше в розслідуванні журналісти "Схем" повідомили, що перед націоналізацією з Приватбанку вивели 110 млрд гривень на фірми, які існували тільки на папері.

Детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, прийшли до висновку, що збитки, завдані Приватбанку в результаті шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

За словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

У липні 2017 року було оприлюднено листи Коломойського та Геннадія Боголюбова на адресу екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої та екс-голови уряду Володимира Гройсмана, в яких прописані зобов'язання, які вони погодилися виконати перед націоналізацією банку.

1 липня 2017 року збіг термін, коли екс-акціонери Приватбанку повинні були реструктуризувати кредити пов'язаних з ними компаній. Вони цього не зробили.

В червні 2017 року Коломойський звернувся до Печерського районного суду столиці з проханням розірвати договір поруки з Нацбанком по боргах Приватбанку.

Протягом червня екс-акціонер подав до суду ще кілька позовів проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.

У вересні Коломойський подав ще два позови проти НБУ.

Загалом Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку на загальну суму 8,913 мільярда гривень.

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Приватбанк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

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