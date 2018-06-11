НБУ хочет отсудить у Коломойского 10 млрд

Национальный банк Украины подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что первый иск подан по месту жительства Коломойского в Швейцарии - до Суда первой инстанции в Женеве.

Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Коломойского в Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

"Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами", - говорится в сообщении.

Коломойский должен погасить задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн.

Отмечается, что Коломойский не выполняет обязательства, которые он взял на себя в 2016 году, "личные поручительства в пользу НБУ".

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что "Приватбанк получил кредиты рефинансирования от НБУ под обеспечение поручительства, предоставленное лично Коломойским... Государству пришлось национализировать банк ценой значительных затрат в эквиваленте 5% ВВП".

21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Ранее в своем расследовании журналисты "Схем" сообщили, что перед национализацией из Приватбанка вывели 110 млрд гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.

Детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, пришли к выводу, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

В июле 2017 года были обнародованы письма Коломойского и Геннадия Боголюбова в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы правительства Владимира Гройсмана, в которых прописаны обязательства, которые они согласились выполнить перед национализацией банка.

1 июля 2017 года истек срок, когда экс-акционеры Приватбанка должны были реструктуризировать кредиты связанных с ними компаний. Они этого не сделали.

В июне прошлого года Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.

В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков в связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.

Заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

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