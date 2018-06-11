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ФФУ міркує про дискваліфікацію й перевірки за "матчі сепаратистів"

Понеділок, 11 червня 2018, 15:40

Дисциплінарні органи Федерації футболу України розглянуть участь футболістів у чемпіонаті з футболу для команд із невизнаних "держав" і можуть дискваліфікувати їх.

В офіційній заяві Федерації футболу України щодо так званого "Кубку світу" серед невизнаних територій йдеться:  

"Поведінка всіх українських футболістів, які брали та братимуть участь у матчах, що проводяться під егідою організації ConIFA (Конфедерація незалежних футбольних асоціацій), у тому числі – так званому "Кубку світу", і внесені до бази даних Федерації футболу України, буде розглянута дисциплінарними органами Федерації футболу України". .

"За підсумками такого розгляду проти цих футболістів будуть застосовані санкції, зокрема – дискваліфікація, після якої гравці не зможуть заявлятися до участі ні в аматорських, ні у професіональних турнірах, які проходять на території України під егідою ФФУ", – заявляє федерація.

"Також закликаємо правоохоронні органи України звернути увагу на факт участі зазначених гравців у змаганнях, організованих ConIFA, та перевірити їхні дії на предмет пропаганди сепаратизму та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України", – попросила ФФУ.

10 червня у Лондоні пройшов фінал чемпіонату світу з футболу під егідою федерації футбольних асоціацій, до якої входять збірні невизнаних держав і залежних територій.

Збірна з Закарпаття "Karpatalja", в якій грали гравці з угорських ліг, переграла команду Північного Кіпру.

У відбіркових турнірах також були команди з окупованих територій Донбасу.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що правоохоронці мають зацікавитися цим випадком.

Теми: спортсепаратизм
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