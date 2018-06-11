ФФУ думает о дисквалификации и проверках за "матчи сепаратистов"

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Понедельник, 11 июня 2018, 15:40

Дисциплинарные органы Федерации футбола Украины рассмотрят участие футболистов в чемпионате по футболу для команд из непризнанных "государств" и могут дисквалифицировать их.

В официальном заявлении Федерации футбола Украины относительно так называемого "Кубка мира" среди непризнанных территорий говорится:

"Поведение всех украинских футболистов, которые принимали и будут принимать участие в матчах, проводимых под эгидой организации ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), в том числе – так называемом "Кубке мира", и внесены в базу данных Федерации футбола Украины, будет рассмотрена дисциплинарным органами Федерации футбола Украины".

"По итогам такого рассмотрения против этих футболистов будут применены санкции, в частности – дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ" ,– заявляет федерация.

"Также призываем правоохранительные органы Украины обратить внимание на факт участия указанных игроков в соревнованиях, организованных ConIFA, и проверить их действия на предмет пропаганды сепаратизма и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – попросила ФФУ.

10 июня в Лондоне прошел финал чемпионата мира по футболу под эгидой федерации футбольных ассоциаций, в которую входят сборные непризнанных государств и зависимых территорий.

Сборная из Закарпатья "Karpatalja", в которой играли игроки из венгерских лиг, переиграла команду Северного Кипра.

В отборочных турнирах также были команды с оккупированных территорий Донбасса.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что правоохранителям стоило бы заинтересоваться этим случаем.

Темы: спорт сепаратизм
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