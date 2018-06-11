Порошенко розповів про свою мрію

Президент Петро Порошенко мріє про вступ країни до Європейського союзу і НАТО до 2030 року.



Про це він сказав на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві в 11 червня, передає "Інтерфакс-Україна".



"Ключове, про що я мрію, – дві речі. Я дуже хочу, щоб до 30 року Україна була членом Європейського Союзу... І я дуже хочу, щоб Україна до 30 року була членом Північноатлантичного союзу", – сказав Порошенко.



"Після того, як Росія, коли вона провела незаконну анексію Криму, зневаживши Будапештський меморандум, Великий договір про дружбу і співробітництво, міжнародне право, зруйнувавши всю світову глобальну систему безпеки,.. залишився єдиний ефективний механізм - НАТО", – пояснив президент.

У березні 2018 року на офіційному сайті альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО, Україну внесли до списку чотирьох країн-партнерів, які задекларували своє прагнення (aspirations) до членства.

До цього в альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО.

Разом з тим Україна розраховує, що на липневому саміті НАТО глави країн-членів альянсу підтвердять її статус аспіранта.

Альянс наполягає на подальшому проведенні реформ в оборонному секторі України та інших сферах.

У кінці березня 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік".

Зазначалось, що РНП-2018 є системним стратегічним документом, що визначає пріоритетні завдання на 2018 рік та середньострокові цілі, які планується досягти до 2020 року.