Порошенко рассказал о своей мечте

Президент Петр Порошенко мечтает о вступлении страны в Европейский союз и НАТО до 2030 года.

Об этом он сказал на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве в 11 июня, передает "Интерфакс-Украина".



"Ключевое, о чем я мечтаю, – две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30 года Украина была членом Европейского Союза… И я очень хочу, чтобы Украины до 30 года была членом Североатлантического союза", – сказал Порошенко.

"После того, как Россия, когда она совершила незаконную аннексию Крыма, поправ Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности,.. остался единственный эффективный механизм – НАТО", – пояснил президент.

В марте 2018 года на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, Украину внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations).

До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.

Вместе с тем Украина рассчитывает, что на июльском саммите главы стран-членов альянса подтвердят ее статус аспиранта.

Альянс настаивает на дальнейшем проведении реформ Киевом в оборонном секторе и других сферах.

В конце марта 2018 президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год".



Отмечалось, что ГНП-2018 является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.