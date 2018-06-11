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Співвласниця "Гаврилівських курчат" вийшла під заставу

Понеділок, 11 червня 2018, 18:20

Затримана за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині співвласниця підприємства з виробництва курятини "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") Марина Сігал вийшла під заставу.

Про це Українській правді повідомило джерело у прокуратурі.

Як стало відомо, за Сігал внесли заставу в розмірі 90 млн грн.

9 червня співвласницю холдингу заарештовали на 60 діб із можливістю  внесення застави.

Разом з жінкою був заарештований її чоловік, екс-нардеп від Партії регіонів Євген Сігал.

Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн, проте за екс-нардепа поки її не внесли.

Власників птахофабрики правоохоронці затримали за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині.

У ГПУ розповідають, що викрили "численні факти порушення" правил екологічної безпеки та санітарних норм аграрним холдингом, який задля заощадження коштів, замість переробки та утилізації, організував утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках та створення сміттєзвалищ-могильників.

Крім того, зазначається в повідомленні, підприємство викидає в повітря надмірний об'єм забруднюючих речовин.

За даними ГПУ, внаслідок цих порушень довкіллю завдано збитків на понад 200 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: прокуратура
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