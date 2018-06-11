Совладелица "Гавриловских курчат" вышла под залог

2251 просмотр
Понедельник, 11 июня 2018, 18:20

Задержанная по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области совладелица предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") Марина Сигал вышла под залог.

Об этом Украинской правде сообщил источник в прокуратуре.

Как стало известно, за Сигал внесли залог в размере 90 млн грн.

9 июня совладелицу холдинга арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога.

Вместе с женщиной был арестован ее муж, экс-нардеп от Партии регионов Евгений Сигал.

Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн, однако за экс-нардепа пока ее не внесли.

Как сообщалось, владельцев известной птицефабрики "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") правоохранители задержали по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

В ГПУ говорят, что разоблачили "многочисленные факты нарушения" правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингом, который ради экономии средств, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создания свалок-могильников.

Кроме того, отмечается в сообщении, предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ.

По данным ГПУ, в результате этих нарушений окружающей среде нанесен ущерб более чем 200 млн гривен.

Украинская правда
Темы: прокуратура
powered by lun.ua
По теме
Директора казначейства "Ощадбанка" будут судить за коррупцию 11 июня 2018, 12:59
Украина экстрадирует гражданина Молдовы, которого искал Интерпол 8 июня 2018, 14:19
Заместителя мэра Черкасс подозревают в растрате более 3 млн гривен 8 июня 2018, 06:56
Все новости
Главные новости
Суд арестовал догхантера Святогора на 2 месяца
Дисциплинарная комиссия вынесла решение по заму Супрун
На встрече в Израиле Ставицкий отказался от сделки со следствием - ГПУ
Россиянин, приехавший заработать на войне в "ДНР", получил 4 года
Все новости
киев

6 полезных ботов в киевских заведениях

психология

Сколько денег нам нужно для счастья?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів