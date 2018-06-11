На зустрічі в Ізраїлі Ставицький відмовився від угоди зі слідством – ГПУ

Генеральна прокуратура заявляє, що метою зустрічі в листопаді 2016 року з підозрюваним у крадіжці кількох об’єктів екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким була перевірка його готовності до співпраці зі слідством.

Про це йдеться в спеціальному коментарі заступників генпрокурора Євгена Єніна й Анжели Стрижевської, викладеному у Facebook 11 червня.

Перш за все Єнін наголосив, що "зазначена поїздка відбувалася у формі офіційного відрядження, що підтверджено всіма потрібними документами".

"Метою поїздки було проведення зустрічі з підозрюваним Ставицьким, який постійно перебуває на території держави Ізраїль, і перевірка його готовності до співпраці зі слідством", – сказав заступник Луценка.

За словами Єніна, зустріч ініціював сам Ставицький, який нібито звернувся до ГПУ через своїх представників.

Стрижевська підтвердила, що представники ГПУ виклали Ставицькому позицію щодо угоди зі слідством, яка базувалася на трьох основоположних речах: відшкодування збитків, завданих державі, і визначених експертами в рамках кримінального провадження, друге – визнання провини та викривальні показання щодо інших учасників злочину.

За її словами, перемовини показали, що фігурант не готовий до укладення угоди.

"В зв'язку з цим ми вважали вичерпаними можливості для подальших переговорів", – зазначила Стрижевська.

Заступники Луценка, кажуть, що довели позицію до керівництва і в подальшому ГПУ отримала дозвіл суду на заочний процес щодо екс-міністра.

Єнін і Стрижевська зазначили, що всі закиди про "затягування термінів розслідування через буцімто досягнення якихось позапроцесуальних домовленостей є абсолютно необґрунтованими".

В ГПУ наголошують, що кваліфікація дій Ставицького не зазнала жодних змін.

"Як було сформовано в остаточній підозрі, підписаній у 2016 році, так і в матеріалах обвинувального акта фігурує ч. 5 ст. 191, ч. ст. 209, ст. 358 та ст. 366 КК України", – сказав Єнін.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в листопаді 2016 року Єнін і Стрижевська відвідали Ізраїль для проведення таємної зустрічі зі Ставицьким в одному з готелів Тель-Авіва.

Журналісти припускали, що тоді прокурори пробували домовитися з екс-міністром, тому його справу передали до суду лише цієї весни, хоча вона була готова ще півтора роки тому.

Як повідомлялося, 8 травня 2018 року Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови правління НАК "Надра України" колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, що підозрюється у крадіжці об’єктів комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я".